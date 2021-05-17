ЕС, Германия и ВОЗ подарили Молдове защиту для медиков на полмиллиона евро

Евросоюз и Германия при поддержке Всемирной организации здравоохранения подарили Молдове средства защиты для медиков, работающих с больными коронавирусом.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Груз прибыл в страну 17 мая - 1,6 млн защитных перчаток и 300 тысяч масок общей стоимостью 537 500 евро.

Фото: NewsMaker

В Минздраве Молдовы отметили, что полученные маски и перчатки распределят в больницы по всей территории страны.

Фото: NewsMaker

Как сообщалось, в конце мая Молдова ожидает новые 45,6 тысячи доз вакцины от коронавируса AstraZeneca через платформу COVAX.

Всего Молдова получила уже 785 770 доз вакцины от коронавируса: часть - с помощью Румынии, часть - через платформу COVAX, российскую вакцину "Спутник V", предоставленную в качестве гуманитарной помощи, и две партии китайских вакцин.