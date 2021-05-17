Латвія планує розширити права для щеплених від коронавірусу

У Міністерстві охорони здоров’я Латвії пропонують розширити винятки з карантинних правил для людей, які вже отримали повне щеплення від коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi, про це повідомила радниця міністра охорони здоров’я Ласма Біндере.

Зокрема, вакцинованим людям пропонують надати більше можливостей для спілкування та відвідання різноманітних подій.

Серед пропозицій - дозволити збиратися в одному приміщенні без масок та дистації до 20 учасникам постійних колективів, якщо ці люди вже щеплені або перехворіли на коронавірус. Проте у приміщеннях загального користування їм необхідно буде і далі використовувати маску.

З 1 червня, якщо темпи вакцинації зростуть, пропонують дозволити працювати косметологам і масажистам, які вже отримали щеплення.

Якщо на 15 червня буде щеплено понад 50% населення, а епідемічна ситуація покращуватиметься, схожі "пільги" можуть поширитися на відвідання культурних та спортивних заходів, ресторанів тощо. Проте у місцях загального користування, де можуть одночасно перебувати щеплені, нещеплені та потенційно хворі люди, як магазини чи транспорт, вимоги масок і дистанції зберігатимуться.

Радниця міністра зазначила, що з 1 червня щеплені люди зможуть отримати в електронному вигляді свідоцтва про вакцинацію, а з 15 червня вони стануть частиною цифрового зеленого сертифікату ЄС.

За її словами, обговорюються також інші варіанти заохочення людей до вакцинації, як видання лікарняних у разі надто поганого самопочуття після щеплення, заклик до бізнесу виплачувати кожному співробітнику за щеплення премію, яка не оподатковуватиметься, знижки на відвідання культурних закладів та ресторанів з частковими механізмами компенсації, та навіть організацію лотереї Latvijas loto з призовим фондом 1 млн євро, для участі у якій необхідно бути щепленим.

За вже чинними правилами, люди, які отримали повне щеплення, не зобов’язані відбувати самоізоляцію повернення з деяких країн чи контакту з хворим, та не повинні проходити регулярне тестування на робочих місцях.

Зазначимо, Латвія - одна з небагатьох країн ЄС, які суттєво відстають за темпами вакцинації від інших країн-членів. За останніми даними ECDC, на цей час у Латвії щеплення першою дозою отримали 23,5% дорослих, а обома дозами - 7,5%. В середньому у ЄС ці показники складають 36% і 14,4% відповідно.

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