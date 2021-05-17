Латвия планирует расширить права для привитых от коронавируса

В Министерстве здравоохранения Латвии предлагают расширить исключения из карантинных правил для людей, которые уже получили полную прививку от коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi, об этом сообщила советник министра здравоохранения Ласма Биндере.

В частности, вакцинированным людям предлагают предоставить больше возможностей для общения и посещения различных событий.

Среди предложений - разрешить собираться в одном помещении без масок и дистации до 20 участникам постоянных коллективов, если эти люди уже привиты или переболели коронавирусом. Однако в помещениях общего пользования им необходимо будет и дальше использовать маску.

С 1 июня, если темпы вакцинации вырастут, предлагают разрешить работать косметологам и массажистам, которые уже получили прививку.

Если на 15 июня будет привито более 50% населения, а эпидемическая ситуация будет улучшаться, похожие "льготы" могут распространиться на посещение культурных и спортивных мероприятий, ресторанов и т.д. Однако в местах общего пользования, где могут одновременно находиться привитые, непривитые и потенциально больные люди, как магазины или транспорт, требования масок и дистанции будут сохраняться.

Советник министра отметила, что с 1 июня привитые люди смогут получить в электронном виде свидетельства о вакцинации, а с 15 июня они станут частью цифрового зеленого сертификата ЕС.

По ее словам, обсуждаются и другие варианты поощрения людей к вакцинации, как предоставление больничных в случае слишком плохого самочувствия после прививки, призыв к бизнесу выплачивать каждому привитому сотруднику премию, которая не будет облагаться налогом, скидки на посещение культурных заведений и ресторанов с частичными механизмами компенсации, и даже организацию лотереи Latvijas loto с призовым фондом 1 млн евро, для участия в которой необходимо быть привитым.

По уже действующим правилам, люди, прошедшие полную вакцинацию, не обязаны отбывать самоизоляцию после возвращения из некоторых стран или контакта с больными, и не должны проходить регулярное тестирование на рабочих местах.

Отметим, Латвия - одна из немногих стран ЕС, которые существенно отстают по темпам вакцинации от других стран-членов. По последним данным ECDC, на данный момент в Латвии прививки первой дозой получили 23,5% взрослых, а обеими дозами - 7,5%. В среднем в ЕС эти показатели составляют 36% и 14,4% соответственно.

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