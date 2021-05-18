Винищувачі НАТО в Балтії за тиждень тричі супроводжували військові літаки РФ

10-16 травня винищувачі, які здійснюють повітряне патрулювання НАТО в країнах Балтії, тричі підіймалися для ідентифікації та супроводу військових літаків Російської Федерації, що пролітали над Балтійським морем в міжнародному просторі.

Про це повідомляє сайт Міноборони Литви, пише "Європейська правда".

11 травня винищувачі повітряної поліції НАТО розпізнали літак РФ Ан-72, який здійснював переліт в міжнародному повітряному просторі з материкової частини Росії в Калінінградську область.

12 травня винищувачі НАТО ідентифікували літак РФ Су-24МР і два Су-27, що летіли з Калінінградської області в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем і поверталися в Калінінградську область.

14 травня повітряна поліція НАТО ідентифікувала літаки РФ, що летіли в міжнародному повітряному просторі з Калінінградської області на материкову частину Росії: Ан-30, Ан-12, два СУ-24МР і два СУ-35.

Як повідомлялося, Франція, Німеччина та Іспанія заявили в понеділок, що досягли угоди про наступні етапи розробки нового винищувача - найбільшого оборонного проєкту в Європі, орієнтовна вартість якого становить понад 100 мільярдів євро.