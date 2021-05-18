Истребители НАТО в Балтии трижды за неделю сопровождали военные самолеты РФ

10-16 мая истребители, которые осуществляют воздушное патрулирование НАТО в странах Балтии, трижды поднимались для идентификации и сопровождения военных самолетов Российской Федерации, пролетали над Балтийским морем в международном пространстве.

Об этом сообщает сайт Минобороны Литвы, пишет "Европейская правда".

11 мая истребители воздушной полиции НАТО распознали самолет РФ Ан-72, совершавший перелет в международном воздушном пространстве из материковой части России в Калининградскую область.

12 мая истребители НАТО идентифицировали самолет РФ Су-24МР и два Су-27, летевших из Калининградской области в международном воздушном пространстве над Балтийским морем и возвращавшихся в Калининградскую область.

14 мая воздушная полиция НАТО идентифицировала самолеты РФ, которые летели в международном воздушном пространстве из Калининградской области на материковую часть России: Ан-30, Ан-12, два Су-24МР и два СУ-35.

Как сообщалось, Франция, Германия и Испания заявили в понедельник, что достигли соглашения о последующих этапах разработки нового истребителя - крупнейшего оборонного проекта в Европе, ориентировочная стоимость которого составляет более 100 млрд евро.