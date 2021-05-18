МЗС запустило чат-бот для підтримки громадян України за кордоном

Міністерство закордонних справ України запустило чат-бот для цілодобової підтримки українських громадян, які живуть чи подорожують за кордоном.

Про це на брифінгу в вівторок розповів глава МЗС Дмитро Кулеба, повідомляє "Європейська правда".

За словами Кулеби, у чат-боті можна отримати інформацію про те, як знайти консульство чи записатись на прийом, як оформити паспорт чи посвідчення особи на повернення в Україну, як стати на консульський облік, як вчинити нотаріальні дії та засвідчити документи, як проголосувати на виборах за межами України чи що робити у випадку надзвичайних ситуацій.

Бета-версія цього цифрового продукту вже працює і доступна у месседжері Telegram, а також на сайті МЗС. В Telegram його можна знайти за адресою: @MFA_support_bot. Присутність чат-бота на інших платформах буде розширюватись, додав Кулеба.

"Завдяки цьому цифровому продукту сотні тисяч українських громадян зможуть цілодобово з будь-якої точки світу всього у кілька кліків отримати необхідну інформацію з консульських питань", - сказав він.

Міністр додав, що чат-бот розроблений в партнерстві з компанією We_Challenge на безоплатній основі під час ІТ-чемпіонату DEV Challenge 17.

"Ми не витратили жодної копійки з державних коштів на створення цього цифрового продукту. Я вдячний українським спеціалістам, які взяли участь у розробці цього інструменту", - сказав міністр.