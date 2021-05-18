МИД запустил чат-бот для поддержки граждан Украины за рубежом

Министерство иностранных дел Украины запустило чат-бот для круглосуточной поддержки украинских граждан, которые живут за границей или путешествуют.

Об этом на брифинге во вторник рассказал глава МИД Дмитрий Кулеба, сообщает "Европейская правда".

По словам Кулебы, в чат-боте можно получить информацию о том, как найти консульство или записаться на прием, как оформить паспорт или удостоверение личности на возвращение в Украину, как стать на консульский учет, как совершить нотариальные действия и заверить документы, как проголосовать на выборах за пределами Украины или что делать в случае чрезвычайных ситуаций.

Бета-версия цифрового продукта уже работает и доступна в месседжерe Telegram, а также на сайте МИД. В Telegram его можно найти по адресу: @MFA_support_bot. Присутствие чат-бота на других платформах будет расширяться, добавил Кулеба.

"Благодаря этому цифровому продукту сотни тысяч украинских граждан смогут круглосуточно из любой точки мира всего в несколько кликов получить необходимую информацию по консульским вопросам", - сказал он.

Министр добавил, что чат-бот разработан в партнерстве с компанией We_Challenge на безвозмездной основе при IТ-чемпионата DEV Challenge 17.

"Мы не потратили ни копейки из государственных средств на создание этого цифрового продукта. Я благодарен украинским специалистам, принявшим участие в разработке этого инструмента", - сказал министр.