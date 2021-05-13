Соратниці Тихановської, вже ув’язненій у Білорусі, загрожує до 12 років за ґратами

Білоруській опозиціонерці Марії Колесніковій за фінальними статтями звинувачення загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на білоруську службу "Радіо Свобода".

У штабі колишнього кандидата у президенти Віктора Бабарики повідомили, що її звинувачують за трьома статтями - змові з метою захоплення державної влади, закликів у ЗМІ чи Інтернеті до дій, скерованих на шкоду нацбезпеці, та створення або керівництво екстремістським угрупуванням.

Найбільші санкції загрожують за першою статтею - від 8 до 12 років позбавлення волі.

Справу Колеснікової та Максима Знака, ще одного члена Координаційної ради опозиції, виокремили "в особливе відання".

Нагадаємо, Марію Колесникову 7 вересня 2020 року викрали в центрі Мінська і силоміць посадили в мікроавтобус. Наступного дня стало відомо, що її разом з ще двома членами Координаційної ради спробували видворити в Україну. Колесникова, щоб уникнути цього, порвала на кордоні свій паспорт.

Згодом щодо Колесникової та ще низки членів Координаційної ради відкрили кримінальні справи за підозрою в створенні екстремістського формування і керівництва ним, фінансування його діяльності з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом.

Нагадаємо, Світлана Тихановська, Світлана Алексієвич, Марія Колесникова та низка інших лідерів білоруської опозиції отримали премію Європарламенту імені Андрія Сахарова за права людини та свободу думки.