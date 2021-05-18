В Беларуси заблокировали независимый портал TUT.by, к сотрудникам пришли с обысками

В Беларуси заблокировали один из крупнейших независимых информационных ресурсов TUT.by.

Об этом сообщает "Европейская правда".

По информации министерства информации страны, сайт заблокирован на основании уведомления Генеральной прокуратуры.

"Генеральная прокуратура установила многочисленные факты нарушений Закона о СМИ в части размещения запрещенной информации в ряде публикаций на интернет-ресурсе TUT.by. В этих материалах содержится информация от имени незарегистрированного фонда BYSOL. В соответствии со статьей 38 Закона о СМИ в средствах массовой информации, на интернет-ресурсах запрещено распространение информации от имени организаций, не прошедших в установленном порядке государственную регистрацию", - говорится в сообщении.

Сайт недоступен также с территории других стран. В то же время у него появилось зеркало.

Как сообщается на портале, во вторник сразу несколько редакторов TUT.BY сообщили, что к ним пришли сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля. Силовики пришли и в офис TUT.BY и Hoster.by.

Позже Комитет государственного контроля сообщил, что в отношении должностных лиц ООО "ТУТ БАЙ МЕДИА" возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере).