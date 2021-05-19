У Німеччині заборонили діяльність асоціацій, наближених до "Хезболли"

Міністр внутрішніх справ Німеччини Горст Зеєгофер заборонив діяльність трьох об'єднань, обвинувачених у підтримці проіранського радикального угруповання "Хезболла".

Про це повідомили в федеральному міністерстві внутрішніх справ вранці в середу, 19 травня, пише "Європейська правда" з посиланням на DW.

Раніше в семи федеральних землях пройшли обшуки і конфіскація майна цих асоціацій.

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"Ті, хто підтримує терор, не відчуватимуть себе в безпеці в Німеччині. Неважливо, в якому вигляді постають його прихильники, вони не знайдуть притулку в нашій країні", - написав Зеєгофер в Twitter.

Об'єднання звинувачуються в зборі коштів так званим "сім'ям мучеників", членів "Хезболли" в Лівані, під прикриттям релігійних і гуманітарних цілей, які в кінцевому результаті використовуються для спонсорування атак проти Ізраїлю.

Під заборону потрапили асоціації "Deutsche Libanesische Familie" ("Німецька ліванська родина"), "Menschen für Menschen" ("Люди для людей") і "Gib Frieden" ( "Подаруй мир").

Рішення МВС Німеччини було ухвалене на тлі травневої ескалації напруженості на Близькому Сході.

У квітні 2020 року Горст Зеєгофер заборонив будь-яку діяльність ліванської шиїтської організації "Хезболла" в Німеччині.

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Міністр обгрунтував рішення тим, що цей рух "закликав до насильницького знищення держави Ізраїль" і тим самим протидіяв взаєморозумінню між народами.

Прихильникам "Хезболли", зокрема, було заборонено виходити на вулиці з жовтими прапорами із зображенням піднятого вгору кулака, в якому затиснутий автомат.