В Германии запретили деятельность ассоциаций, приближенных к "Хезболле"

Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер запретил деятельность трех объединений, обвиняемых в поддержке проиранской радикальной группировки "Хезболла".

Об этом сообщили в федеральном министерстве внутренних дел утром в среду, 19 мая, пишет "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Ранее в семи федеральных землях прошли обыски и конфискация имущества этих ассоциаций.

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"Те, кто поддерживает террор, не будут чувствовать себя в безопасности в Германии. Неважно, в каком виде предстают его сторонники, они не найдут убежища в нашей стране", - написал Зеехофер в Twitter.

Объединения обвиняются в сборе средств так называемым "семьям мучеников", членов "Хезболлы" в Ливане, под прикрытием религиозных и гуманитарных целей, которые в конечном итоге используются для спонсирования атак против Израиля.

Под запрет попали ассоциации "Deutsche Libanesische Familie" ("Немецкая ливанская семья"), "Menschen für Menschen" ("Люди для людей") и "Gib Frieden" ("Подари мир").

Решение МВД Германии было принято на фоне майской эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

В апреле 2020 Хорст Зеехофер запретил любую деятельность ливанской шиитской организации "Хезболла" в Германии.

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Министр обосновал решение тем, что это движение "призвало к насильственному уничтожению государства Израиль" и тем самым противодействовало взаимопониманию между народами.

Сторонникам "Хезболлы", в частности, было запрещено выходить на улицы с желтыми флагами с изображением поднятого вверх кулака, в котором зажат автомат.