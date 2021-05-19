Міністр у справах сім'ї Німеччини пішла у відставку після звинувачень в плагіаті

Міністр у справах сім'ї Німеччини Франциска Гіффей подала у відставку через звинувачення в плагіаті при написанні дисертації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Süddeutsche Zeitung.

Відзначається, що міністр у справах сім'ї попросила канцлерку Ангелу Меркель звільнити її. Цю інформацію підтвердило міністерство, яке очолює Гіффей.

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Передумовою відставки є дискусії навколо докторської дисертації Гіффей, яку вона подала в лютому 2010 року до Вільного університету Берліна. У лютому 2019 року стало відомо, що дисертація перевіряється через підозру в плагіаті. Ця перевірка закінчилась у жовтні 2019 року доганою, але Гіффей дозволили зберегти докторський ступінь.

Після критики 13 листопада 2020 року Гіффей оголосила, що відмовляється від свого докторського ступеня. До цього вона давала зрозуміти, що подасть у відставку з посади міністра, якщо її звання буде скасовано.

У середу Гіффей оголосила, що недавно призначений комітет завершив свій звіт про перевірку її роботи, і Вільний університет Берліна дав їй можливість представити свій коментар до початку червня, чим вона скористається. Однак Гіффей заявила, що члени федерального уряду, її Соціал-демократична партія і громадськість вже мають право на "ясність".