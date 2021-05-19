Министр по делам семьи Германии ушла в отставку после обвинений в плагиате

Министр по делам семьи Германии Франциска Гиффей подала в отставку из-за обвинений в плагиате при написании диссертации.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

Отмечается, что министр по делам семьи попросила канцлера Ангелу Меркель уволить ее. Эту информацию подтвердило министерство, которое возглавляет Гиффей.

Причиной отставки являются дискуссии вокруг докторской диссертации Гиффей, которую она подала в феврале 2010 года в Свободный университет Берлина. В феврале 2019 года стало известно, что диссертация проверяется из-за подозрения в плагиате. Эта проверка закончилась в октябре 2019 года выговором, но Гиффей позволили сохранить докторскую степень.

После критики 13 ноября 2020 года Гиффей объявила, что отказывается от своей докторской степени. До этого она давала понять, что подаст в отставку с поста министра, если ее звание будет аннулировано.

В среду Гиффей объявила, что недавно назначенный комитет завершил свой отчет о проверке ее работы, и Свободный университет Берлина дал ей возможность представить свой комментарий до начала июня, чем она воспользуется. Однако Гиффей заявила, что члены федерального правительства, ее Социал-демократическая партия и общественность уже имеют право на "ясность".