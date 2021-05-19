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ЄС погодився відкрити кордони для повністю вакцинованих мандрівників - ЗМІ

Середа, 19 травня 2021, 13:05

В Європейському союзі домовилися про рішення відкрити кордони для повністю вакцинованих мандрівників.

Як повідомляє "Європейська правда", таку інформацію розповсюдило агентство AFP із посиланням на свої джерела.

Поки що немає деталей щодо рішення і коли саме воно почне діяти.

Представники Європейського парламенту, Європейської комісії та урядів країн-членів у середу проводять переговори щодо схеми "паспортів вакцинації", яка дасть можливість відновити роботу туристичної сфери.

Напередодні лідерам інституцій ЄС не вдалося завершити роботу і узгодити всі деталі.

Єврокомісія представила свою пропозицію  щодо "цифрового зеленого сертифіката" в березні, почавши переговори. Сертифікат може відкрити більше країн ЄС для подорожей всередині блоку вже в кінці червня, навіть якщо пандемія коронавірусу триватиме.

У "паспорті" буде вказано, чи був у людини негативний результат тесту на COVID-19, або вона недавно вилікувалася від вірусу, або була вакцинована.

Детальніше читайте у статті - Нові умови в’їзду до ЄС: коли та як Шенген відкриє кордони для українців

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