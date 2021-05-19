ЕС согласился открыть границы для полностью вакцинированных путешественников - СМИ
В Европейском союзе договорились о решении открыть границы для полностью вакцинированных путешественников.
Как сообщает "Европейская правда", такую информацию распространило агентство AFP со ссылкой на свои источники.
Пока нет деталей относительно решения и когда именно оно начнет действовать.
#BREAKING EU agrees to reopen borders to fully vaccinated travellers: sources pic.twitter.com/lw6NYXF3GC— AFP News Agency (@AFP) May 19, 2021
Представители Европейского парламента, Европейской комиссии и правительств стран-членов в среду проводят переговоры по схеме "паспортов вакцинации", которая позволит возобновить работу туристической сферы.
Накануне лидерам институтов ЕС не удалось завершить работу и согласовать все детали.
Еврокомиссия представила свое предложение по "цифровому зеленому сертификату" в марте, начав переговоры. Сертификат может открыть больше стран ЕС для путешествий внутри блока уже в конце июня, даже если пандемия коронавируса будет продолжаться.
В "паспорте" будет указано, был ли у человека отрицательный результат теста на COVID-19, или он недавно вылечился от вируса, или был вакцинирован.
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