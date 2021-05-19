В Украину едет лидер немецких "Зеленых", планирует поездку на Донбасс

На следующей неделе Украину во главе парламентской делегации посетит сопредседатель партии "Зеленых" Германии Роберт Габек.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник, пишет "Европейская правда".

"Сопредседатель партии "Зеленых" Германии Роберт Габек принял приглашение осуществить визит в Украину на следующей неделе. Впереди - встречи с руководством украинского государства и поездка на восток к линии разграничения. Это - важнейший сигнал солидарности с Украиной", - рассказал Мельник в Twitter.

По его словам, немецкая делегация, кроме Киева, посетит Мариуполь, "чтобы воочию увидеть и почувствовать боль и страдания, которые принесла на украинскую землю российская агрессия".

Напомним, 26 сентября в Германии состоятся парламентские выборы, и недавно лидером симпатий избирателей стали "Зеленые".

Партия выдвинула одного из двух своих сопредседателей, Анналену Бербок, кандидатом в канцлеры, и имеет большие шансы войти в состав следующего правительства или даже возглавить его.

О возможном новом канцлере Германии можно прочесть в статье "Жизнь после Меркель: кто такая Анналена Бербок и какой будет новая "зеленая" власть Германии"