В РФ поки не збираються розширювати перелік недружніх країн

Росія поки не бачить підстав для розширення списку недружніх країн, але буде рішуче відповідати на будь-які провокації.

Про це заявив в середу ТАСС заступник глави МЗС РФ Сергєй Рябков, передає "Європейська правда".

"У нас зараз немає ніяких підстав щось змінювати в тільки що прийнятому розпорядженні уряду", - сказав він.

При цьому заступник міністра зазначив, що "будь-які провокаційні дії відносно Росії будуть отримувати зважену, співрозмірну, але рішучу відповідь". "Враження таке, що ці наші сусіди настільки глибоко ображені і історією, і географією, що у них на антиросійський замісі виникають всякого роду фантоми. Ми застерігаємо їх від спроб грати в ескалацію", - додав Рябков.

Він зазначив, що рішення про включення європейських країн НАТО в список недружніх для Росії буде залежати від їх поведінки. "Все залежить від поведінки європейських країн, які перш за все входять до НАТО, що не заспокоюються і намагаються демонструвати власну задиракуватість", - сказав він.

Заступник голови МЗС РФ підкреслив, що рішення про включення в цей список "було обумовлено політикою цієї країни в сукупності", а не тільки конкретно висилкою російських дипломатів.

Нагадаємо, 14 травня уряд Росії вніс Сполучені Штати та Чехію до списку недружніх іноземних держав і обмежив можливість наймати на роботу у диппредставництва російських громадян. Документ забороняє наймати на роботу в дипломатичну місію США громадян РФ і третіх країн.