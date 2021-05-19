В РФ пока не собираются расширять перечень недружественных стран

Россия пока не видит оснований для расширения списка недружественных стран, но будет решительно отвечать на любые провокации.

Об этом заявил в среду ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает "Европейская правда".

"У нас сейчас нет никаких оснований что-то менять в только что принятом распоряжении правительства", - сказал он.

При этом замминистра отметил, что "любые провокационные действия в отношении России будут получать взвешенный, соразмерный, но решительный ответ". "Впечатление такое, что эти наши соседи настолько глубоко оскорблены и историей, и географией, что у них на антироссийском замесе возникают всякого рода фантомы. Мы предостерегаем их от попыток играть в эскалацию", - добавил Рябков.

Он отметил, что решение о включении европейских стран НАТО в список недружественных для России будет зависеть от их поведения. "Все зависит от поведения европейских стран, прежде всего входящих в НАТО, не успокаиваются и пытаются демонстрировать свою задиристость", - сказал он.

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что решение о включении в этот список "было обусловлено политикой этой страны в совокупности", а не только конкретно высылкой российских дипломатов.

Напомним, 14 мая правительство России внесло Соединенные Штаты и Чехию в список недружественных иностранных государств и ограничило возможность нанимать на работу в диппредставительства российских граждан. Документ запрещает нанимать на работу в дипломатическую миссию США граждан РФ и третьих стран.