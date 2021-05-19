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Литва послабила обмеження на зустрічі

Середа, 19 травня 2021, 15:57

Уряд Литви погодив нове послаблення карантину, що торкнеться обмежень на зустрічі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Зміни набудуть чинності з 24 травня. За новими правилами, всередині приміщень буде дозволено збиратися групами до 5 людей з не більше ніж двох домогосподарств (досі - не більше одного), а надворі дозволено зустрічатися групами до 10 осіб. 

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Якщо йдеться про групові екскурсії на відкритому повітрі, будуть дозволені групи розміром до 25 осіб. 

Також скасовуються обмеження на дозволену кількість людей в автомобілях. 

Для участі у похоронах дозволену кількість людей збільшили з 10 до 50.

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