Литва послабила обмеження на зустрічі
Середа, 19 травня 2021, 15:57
Уряд Литви погодив нове послаблення карантину, що торкнеться обмежень на зустрічі.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.
Зміни набудуть чинності з 24 травня. За новими правилами, всередині приміщень буде дозволено збиратися групами до 5 людей з не більше ніж двох домогосподарств (досі - не більше одного), а надворі дозволено зустрічатися групами до 10 осіб.
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Якщо йдеться про групові екскурсії на відкритому повітрі, будуть дозволені групи розміром до 25 осіб.
Також скасовуються обмеження на дозволену кількість людей в автомобілях.
Для участі у похоронах дозволену кількість людей збільшили з 10 до 50.
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