Литва послабила обмеження на зустрічі

Уряд Литви погодив нове послаблення карантину, що торкнеться обмежень на зустрічі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Зміни набудуть чинності з 24 травня. За новими правилами, всередині приміщень буде дозволено збиратися групами до 5 людей з не більше ніж двох домогосподарств (досі - не більше одного), а надворі дозволено зустрічатися групами до 10 осіб.

Читайте також В Австрії вперше за сім місяців відкрилися кафе і ресторани, почали працювати з 5 ранку

Якщо йдеться про групові екскурсії на відкритому повітрі, будуть дозволені групи розміром до 25 осіб.

Також скасовуються обмеження на дозволену кількість людей в автомобілях.

Для участі у похоронах дозволену кількість людей збільшили з 10 до 50.