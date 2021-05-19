Литва ослабила ограничения на встречи

Правительство Литвы одобрило новое послабление карантина, что коснется ограничений на встречи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Изменения вступят в силу с 24 мая.

По новым правилам, внутри помещений будет разрешено собираться группами до 5 человек с не более двух домохозяйств (сейчас - не более чем с одного), а на улице будет разрешено встречаться группами до 10 человек.

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Если речь идет о групповых экскурсиях на открытом воздухе, будут разрешены группы размером до 25 человек.

Также отменяются ограничения на разрешенное количество людей в автомобилях.

Для участия в похоронах разрешенное количество людей увеличили с 10 до 50.