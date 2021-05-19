Італія скоротила час комендантської години, запровадженої для боротьби з епідемією коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Згідно з новою урядовою постановою, заборона на вихід з дому надалі діятиме не з 22:00, а з 23:00.

"Дорожня карта" виходу країни з жорсткого карантину передбачає, що з 7 червня початок комендантської години змістять на 00:00, а з 21 червня - зовсім скасують, але в деяких регіонах це станеться ще раніше.

Так, з 1 червня комендантську годину мають скасувати у Фріулі, Молізе та на Сардинії, які на той час мають стати зонами низького ризику.

З 22 травня дозволять роботу торгових центрів і ринків не лише у будні, а й вихідні дні.

Відкриття спортзалів очікується з 24 травня.

З 1 червня ресторанам дозволять приймати гостей у приміщенні, а також дозволять проведення спортивних подій з глядачами - 25% від кількості місць.

Проведення весіль буде дозволено з 15 червня, за умови, що всі гості мають негативний тест або пройшли вакцинацію.

У червні "дорожню мапу" переглянуть і дати нових послаблень можуть змінити, якщо того вимагатиме ситуація.

Водночас, правоцентристські "Forza Italia" та "Ліга" вже вимагають прискорити скасування обмежень.