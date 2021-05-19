Італія планує пом'якшити умови в'їзду для щеплених навіть однією дозою вакцини

Згідно з планами італійського уряду, люди, які отримали тільки першу дозу вакцини проти коронавірусу, зможуть претендувати на в’їзд в Італію без карантину.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Certificazione verde, "зелений сертифікат", який дозволяє мандрівникам в'їжджати до Італії без карантину, буде видаватися після отримання першої дози вакцини, йдеться в остаточному тексті нового урядового указу.

Згідно з даними інформаційного агентства Ansa, яке ознайомилося з указом, "зелений сертифікат" буде дійсний протягом 15 днів після того, як людина отримала першу ін'єкцію, і до тих пір, поки вона не отримає другу - тобто приблизно до п'яти-шести тижнів для вакцин Pfizer або Moderna, і до десяти-дванадцяти тижнів для AstraZeneca.

На цьому етапі людина зможе подати заявку на отримання остаточної версії сертифіката, яка буде діяти протягом дев'яти місяців після повної вакцинації.

Люди, які отримали вакцину Johnson&Johnson, матимуть право на дев'ятимісячний сертифікати, щойно їм зроблять перше щеплення.

Положення цієї статті указу поширюються на людей, які живуть в Італії і проходять тут вакцинацію, та які можуть використовувати "зелений сертифікат" для поїздок за кордон, щоб потім повернутися в Італію без карантину.

За заявою уряду, жителі також зможуть використовувати його для участі в весільних прийомах і інших великих заходах, як тільки вони знову будуть дозволені з середини червня.

Італія також пообіцяла визнати вакцинацію, здійснену в інших країнах будь-якою з вакцин, схвалених регулюючим органом ЄС. Станом на сьогодні це Pfizer, Moderna, AstraZeneca і Johnson&Johnson.

Імовірно, Італія може запропонувати таким мандрівникам в'їзд на тих же умовах – з однією дозою вакцини замість двох, хоча це поки не підтверджено.

Правила в'їзду також можуть залежати від того, яке рішення ЄС прийме щодо свого міжнародного ковідного сертифіката.

Як повідомлялося, 19 травня посли країн Європейського союзу схвалили рішення дозволити в’їзд громадянам третіх країн, які пройшли повний курс вакцинації від коронавірусу.

Представники Європейського парламенту, Європейської комісії та урядів країн-членів у середу проводять переговори щодо схеми "паспортів вакцинації", яка дасть можливість відновити роботу туристичної сфери.

Напередодні лідерам інституцій ЄС не вдалося завершити роботу і узгодити всі деталі.

Детальніше читайте у статті - Нові умови в’їзду до ЄС: коли та як Шенген відкриє кордони для українців

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