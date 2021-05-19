Италия сократила время комендантского часа, введенного для борьбы с эпидемией коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ansa.

Согласно решению правительства, запрет на выход из дома в дальнейшем будет действовать не с 22:00, а с 23:00.

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"Дорожная карта" выхода страны из жесткого карантина предусматривает, что с 7 июня начало комендантского часа сместят на 00:00, а с 21 июня - вовсе отменят, но в некоторых регионах это произойдет еще раньше. Так, с 1 июня комендантский час должны отменить в Фриули, Молизе и на Сардинии, которые к тому времени должны стать зонами низкого риска.

С 22 мая разрешат работу торговых центров и рынков не только в будни, но и выходные дни. Открытие спортзалов ожидается с 24 мая.

С 1 июня ресторанам позволят принимать гостей в помещении, а также разрешат проведение спортивных событий со зрителями - 25% от количества мест.

Проведение свадеб будет разрешено с 15 июня, при условии, что все гости имеют отрицательный тест или прошли вакцинацию.

В июне "дорожную карту" пересмотрят и даты новых послаблений могут изменить, если того потребует ситуация.

В то же время, правоцентристские "Forza Italia" и "Лига" уже требуют ускорить отмену ограничений.