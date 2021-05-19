У Нідерландах - найбільше зниження числа коронахворих у лікарнях з початку року
У Нідерландах кількість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом за добу скоротилась на 147 осіб, що є найбільшим зниженням з 1 січня.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.
Напередодні у лікарнях перебували 2149 коронахворих. У середу 19 травня їхня кількість скоротилася до 2002 осіб.
У реанцімаціях знаходиться 637 хворих на коронавірус, що на 9 менше, ніж у вівторок.
Після піку весняної хвилі епідемії в кінці квітня, щоденний приріст заражень поступово знижується. Протягом останнього тижня найвищі показники складали 5-6 тисяч нових хворих за добу (населення Нідерландів - близько 17,2 млн).
Тим часом принаймні першу дозу вакцини від коронавірусу в країні отримали 40,8% дорослих, а повністю вакциновані - більше 14%.
Як повідомлялося, з середи у Нідерландах дозволили відновити роботу парків розваг, спортзалів, музичних шкіл та контактних професій.