У Нідерландах - найбільше зниження числа коронахворих у лікарнях з початку року

У Нідерландах кількість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом за добу скоротилась на 147 осіб, що є найбільшим зниженням з 1 січня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

Напередодні у лікарнях перебували 2149 коронахворих. У середу 19 травня їхня кількість скоротилася до 2002 осіб.

У реанцімаціях знаходиться 637 хворих на коронавірус, що на 9 менше, ніж у вівторок.

Після піку весняної хвилі епідемії в кінці квітня, щоденний приріст заражень поступово знижується. Протягом останнього тижня найвищі показники складали 5-6 тисяч нових хворих за добу (населення Нідерландів - близько 17,2 млн).

Тим часом принаймні першу дозу вакцини від коронавірусу в країні отримали 40,8% дорослих, а повністю вакциновані - більше 14%.

Як повідомлялося, з середи у Нідерландах дозволили відновити роботу парків розваг, спортзалів, музичних шкіл та контактних професій.