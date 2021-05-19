Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Україна засудила блокування у Білорусі незалежного порталу TUT.by

Естонія підписала документ про готовність підтримати вступ України в ЄС

ЄС відкриє кордони для вакцинованих мандрівників із третіх країн - офіційно

Росія відреагувала на кримську заяву Блінкена пропозицією вибачитись за Хіросіму






У Нідерландах - найбільше зниження числа коронахворих у лікарнях з початку року

Середа, 19 травня 2021, 18:39

У Нідерландах кількість госпіталізованих пацієнтів з коронавірусом за добу скоротилась на 147 осіб, що є найбільшим зниженням з 1 січня.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє NOS.

Напередодні у лікарнях перебували 2149 коронахворих. У середу 19 травня їхня кількість скоротилася до 2002 осіб. 

У реанцімаціях знаходиться 637 хворих на коронавірус, що на 9 менше, ніж у вівторок.

Після піку весняної хвилі епідемії в кінці квітня, щоденний приріст заражень поступово знижується. Протягом останнього тижня найвищі показники складали 5-6 тисяч нових хворих за добу (населення Нідерландів - близько 17,2 млн). 

Тим часом принаймні першу дозу вакцини від коронавірусу в країні отримали 40,8% дорослих, а повністю вакциновані - більше 14%. 

Як повідомлялося,  з середи у Нідерландах дозволили відновити роботу парків розваг, спортзалів, музичних шкіл та контактних професій.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Нідерланди Коронавірус
powered by lun.ua