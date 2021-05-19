В Нидерландах - наибольшее снижение числа пациентов в "ковидных" больницах с начала года

В Нидерландах число госпитализированных пациентов с коронавирусом за сутки сократилось на 147 человек, что является наибольшим снижением с 1 января.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает NOS.

Накануне в больницах находились 2149 больных. В среду 19 мая их количество сократилось до 2002 человек.

В реанцимациях находится 637 больных коронавирусом, что на 9 меньше, чем во вторник.

После пика весенней волны эпидемии в конце апреля, ежедневный прирост заражений постепенно снижается. В течение последней недели самые высокие показатели составляли 5-6 тысяч новых больных в сутки (население Нидерландов - около 17,2 млн).

Тем временем по крайней мере первую дозу вакцины от коронавируса в стране получили 40,8% взрослых, а полностью вакцинированы - более 14%.

Как сообщалось, со среды в Нидерландах разрешили возобновить работу парков развлечений, спортзалов, музыкальных школ и контактных профессий.