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"Антиковідній" фестиваль у Брюсселі - затримано 132 особи, десятки поранених

Неділя, 2 травня 2021, 15:30

Поліція Брюсселя затримала 132 учасники нелегального "антиковідного" фестивалю.

Як зазначає "Європейська правда" із посиланням на Le Soir, поранення під час розгону отримало біля більш ніж два десятки  осіб.

На фестиваль, що пройшов 1 травня в брюссельському парку Буа-де-ла-Камбрія прийшло біля 2 тис осіб. Місцева влада ще напередодні заявила про незаконність цього заходу.

Учасники фестивалю розпочали сутички з поліцією, завидуючи її камінням та пляшками. У відповідь поліція застосувала водомети і сльозогінний газ. Від дій поліції постраждало біля 15 учасників акції.  Також поранення отримали біля десяти поліцейських.

В ході затримань поліція вилучила феєрверки, ножі, петарди і димові шашки.

Нагадаємо, наприкінці квітня у  Бельгії почався новий етап виходу з жорсткого карантину, що передбачає послаблення обмежень на зустрічі, відвідання магазинів та відновлення роботи "контактних" професій.

Починаючи з 26 квітня, надворі дозволено збиратися групами до 10 осіб, не рахуючи дітей віком до 12 років. Скасовують необхідність попереднього запису для виходу у магазин, з можливістю прийти у супроводі людини з власної сім’ї або "близького контакту". 

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