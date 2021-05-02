"Антиковидний" фестиваль в Брюсселе - задержаны 132 человека, десятки пострадавших

Полиция Брюсселя задержала 132 участника нелегального "антиковидного" фестиваля.

Как отмечает "Европейская правда" со ссылкой на Le Soir, ранения во время разгона получило у более чем двух десятков человек.

На фестиваль, прошедший 1 мая в брюссельском парке Буа-де-ла-Камбрия пришло около 2 тысяч человек. Местные власти еще накануне заявила о незаконности этого решения.

Участники фестиваля начали столкновения с полицией, завидовать ее камнями и бутылками. В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ. От действий полиции пострадали около 15 участников акции. Также ранения получили около десяти полицейских.

В ходе задержаний полиция изъяла фейерверки, ножи, петарды и дымовые шашки.

Напомним, в конце апреля в Бельгии начался новый этап выхода из жесткого карантина, предусматривающий ослабление ограничений на встрече, посещение магазинов и восстановления работы "контактных" профессий.

Начиная с 26 апреля, на улице разрешено собираться группами до 10 человек, не считая детей до 12 лет. Отменяют необходимость предварительной записи для выхода в магазин, с возможностью прийти в сопровождении человека с собственной семьи или "близкого контакта".