Венгрия единственная из стран ЕС отказалась от нового соглашения с Pfizer

Венгрия единственной из стран Европейского Союза решила отказаться от нового соглашения, которое Еврокомиссия подписала с Pfizer и BioNTech на поставку до 1,8 миллиарда доз вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Еврокомиссия в четверг подтвердила третью сделку с компаниями о покупке до 1,8 миллиарда доз до 2023 года после 600 миллионов доз, заказанных по двум предыдущим контрактам.

"Венгрия отказалась от сделки с Pfizer", - заявил представитель ЕС.

Гергей Гуйяш, глава администрации премьер-министра Виктора Орбана, подтвердил, что Венгрия решила не участвовать в совместных закупках, выразив уверенность в имеющихся в стране поставках вакцин.

Гуйяш добавил, что Венгрия также воздержится от закупки других вакцин через схему закупок ЕС. "Венгрия не хотела бы участвовать в следующей главе брюссельской программы закупок вакцин", - сказал он на пресс-конференции.

Он добавил, что даже если будет необходима ревакцинация, "есть много вакцин из восточных и западных источников".

Как известно, Венгрия была единственной страной ЕС, которая начала использовать российскую и китайскую вакцины от коронавируса до их одобрения регулятором ЕС по лекарственным средствам.