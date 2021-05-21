Кандидати на посаду Меркель посперечалися щодо перспектив "Північного потоку-2"

Кандидати на посаду канцлера Німеччини замість Ангели Меркель від консерваторів і "зелених" провели дебати щодо газопроводу "Північний потік-2" та з приводу того, чи повинна Німеччина мати на своїй території ядерну зброю з США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У своїх перших дебатах, зосереджених на зовнішній політиці та політиці безпеки, Армін Лашет, представник консервативної партії Меркель ХДС, привітав рішення американської адміністрації про скасування санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку-2" та її керівника.

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"Я підтримую цей проєкт і вважаю його важливим", - сказав Лашет в дебатах, проведених мовником WDR.

"Це рішення про те, як ми організовуємо своє енергопостачання, ми, до речі, приймаємо самі, і тому це хороший сигнал про те, що політика президента Трампа закінчилася", - сказав він, маючи на увазі відмову США від санкцій.

"Німеччина завжди має на увазі безпеку України", - додав він.

Кандидатка від партії "Зелені" Анналена Бербок заявила, що питання газопроводу стосується "війни та миру", аргументуючи, що "Північний потік-2" ризикує підірвати безпеку України.

Лашет та Олаф Шольц, кандидат від соціал-демократів, розкритикували Бербок після її слів, що "цей німецький уряд повністю проти всіх інших європейців з цим (трубопровідним) проєктом".

"Це неправда, пані Бербок, і ви це знаєте", - відповів Лашет.

Нагадаємо, рейтинг консервативного блоку Християнсько-демократичного та Християнсько-соціального союзів (ХДС/ХСС) впав до 23%, і це найнижчий показник за всю історію.

Вибори до Бундестагу відбудуться у Німеччині 26 вересня. Віднедавна лідером перегонів стали "Зелені", які висунули одну з двох співлідерів партії Анналену Бербок кандидатом у канцлери.

Про можливого нового канцлера Німеччини можна почитати у статті "Життя після Меркель: хто така Анналена Бербок і якою буде "зелена" влада Німеччини