Кандидаты на должность Меркель поспорили о перспективах "Северного потока-2"

Кандидаты на пост канцлера Германии вместо Ангелы Меркель от консерваторов и "зеленых" провели дебаты по газопроводу "Северный поток-2" и по поводу того, должна ли Германия иметь на своей территории ядерное оружие из США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В своих первых дебатах, сосредоточенных на внешней политике и политике безопасности, Армин Лашет, представитель консервативной партии Меркель ХДС, приветствовал решение американской администрации об отмене санкций против компании-оператора "Северного потока-2" и ее руководителя.

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"Я поддерживаю этот проект и считаю его важным", - сказал Лашет в дебатах, проведенных заказчиком WDR.

"Это решение о том, как мы организуем свое энергоснабжения, мы, кстати, принимаем сами, и поэтому это хороший сигнал о том, что политика президента Трампа закончилась", - сказал он, имея в виду отказ США от санкций.

"Германия всегда учитывает безопасность Украины", - добавил он.

Кандидат от партии "Зеленых" Анналена Бербок заявила, что вопрос газопровода касается "войны и мира", аргументируя, что "Северный поток-2" рискует подорвать безопасность Украины.

Лашет и Олаф Шольц, кандидат от социал-демократов, раскритиковали Бербок после ее слов, что "это немецкое правительство полностью против всех остальных европейцев с этим (трубопроводным) проектом".

"Это неправда, госпожа Бербок, и вы это знаете", - ответил Лашет.

Напомним, рейтинг консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС / ХСС) упал до 23%, и это самый низкий показатель за всю историю.

Выборы в Бундестаг пройдут в Германии 26 сентября. Недавно лидером гонки стали "Зеленые", которые выдвинули одну из двух сопредседателей партии Анналену Бербок кандидатом в канцлеры.

О возможном новом канцлере Германии можно прочесть в статье Жизнь после Меркель: кто такая Анналена Бербок и какой будет "зеленая "власть Германии