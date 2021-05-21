Венгрия отменит масочный режим и комендантский час

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в радиоинтервью в пятницу, что страна по сути победила третью волну коронавируса, и что ряд ограничений, которые пока остаются, будут сняты после вакцинации 5 млн человек первой дозой вакцины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hungary Today.

На данный момент 4 898 866 человек получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, и отметка в 5 млн "наверняка будет достигнута в эти выходные", сказал Орбан Kossuth Radio.

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По его словам, это ставит Венгрию в авангард Европы. "Венгрия гораздо безопаснее по сравнению с другими странами", - заявил венгерский премьер.

К серьезным ограничениям, которые должны быть сняты, относятся ночной комендантский час, обязательное время закрытия ресторанов и магазинов, ношение масок в общественных местах, а также запрет на индивидуальные и командные виды спорта на открытом воздухе.

Кроме того, до 50 человек смогут посещать частные и семейные мероприятия, а до 200 человек смогут посещать свадьбы. До 500 человек смогут посещать мероприятия на открытом воздухе.

По словам Орбана, только люди с сертификатами о вакцинации смогут посещать музыкальные и танцевальные мероприятия.

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Между тем привитые молодые люди 16-18 лет смогут участвовать в культурных и спортивных мероприятиях в закрытых помещениях, добавил он.

Накануне стало известно, что Венгрия отменит чрезвычайное положение в связи с коронавирусом раньше, чем планировалось.

Кроме того, Венгрия единственной из стран ЕС решили отказаться от нового соглашения, которое Еврокомиссия подписала с Pfizer и BioNTech на поставку в 1,8 миллиарда доз вакцины от коронавируса. В правительстве решили не участвовать в совместных закупках, поскольку уверены в существующей в стране поставке вакцин.

Как известно, Венгрия была единственной страной ЕС, которая начала использовать российскую и китайскую вакцины от коронавируса до их одобрения регулятором ЕС по лекарственным средствам.