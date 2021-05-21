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МЗС РФ: активність НАТО в Україні перешкоджає врегулюванню на Донбасі

П'ятниця, 21 травня 2021, 11:39

Речниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що нарощування військової активності НАТО на території України і в акваторії Чорного моря, а також збільшення спільних військових навчань не сприяє врегулюванню конфлікту на Донбасі.

Про це Захарова сказала в п'ятницю на брифінгу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на російське державне агентство ТАСС.

"Всього на території України в поточному році заплановано сім спільних навчань з країнами НАТО, тобто кожні півтора, два місяці проходять ті чи інші військові маневри. Все це не сприяє внутрішньоукраїнському врегулюванню", - заявила Захарова.

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Вона додала, що чергове засідання контактної групи 19 травня "знову продемонструвало відсутність у київських переговірників бажання шукати компроміс".

Крім того, за словами Захарової, в МЗС РФ звернули увагу на рішення України зберегти обсяг видатків на оборону в 2021 і 2022 році на рівні не нижче 5% ВВП.

"Подібним мілітаристським планам Києва відповідає нарощування військової активності НАТО на території України і в акваторії Чорного моря. Як ви знаєте, почалися найбільші за останню чверть століття навчання Альянсу Defender Europe 21, в них бере участь 28 тисяч військовослужбовців з 27 країн НАТО і її союзників", - зазначила Захарова.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський сподівається завершити війну на Донбасі, інспіровану Росією, за президентсва Владіміра Путіна.

Наразі між Україною та Росією йдуть переговори про можливість зустрічі президентів.

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