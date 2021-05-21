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МИД РФ: активность НАТО в Украине препятствует урегулированию на Донбассе

Пятница, 21 мая 2021, 11:39

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что наращивание военной активности НАТО на территории Украины и в акватории Черного моря, а также увеличение совместных военных учений не способствует урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом Захарова сказала в пятницу на брифинге, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на российское государственное агентство ТАСС.

"Всего на территории Украины в текущем году запланировано семь совместных учений со странами НАТО, то есть каждые полтора-два месяца проходят те или иные военные маневры. Все это не способствует внутриукраинскому урегулированию", - заявила Захарова.

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Она добавила, что очередное заседание контактной группы 19 мая "снова продемонстрировало отсутствие у киевских переговорщиков желания искать компромисс".

Кроме того, по словам Захаровой, в МИД РФ обратили внимание на решение Украины сохранить объем расходов на оборону в 2021 и 2022 году на уровне не ниже 5% ВВП.

"Подобным милитаристским планам Киева соответствует наращивания военной активности НАТО на территории Украины и в акватории Черного моря. Как вы знаете, начались крупнейшие за последние четверть века учения Альянса Defender Europe 21, в них участвует 28 000 военнослужащих из 27 стран НАТО и союзников", - отметила Захарова.

Напомним, президент Владимир Зеленский надеется завершить войну на Донбассе, инспирированную Россией, при президентстве Владимира Путина.

Сейчас между Украиной и Россией идут переговоры о возможности встречи президентов.

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