США больше не планируют покупать Гренландию, как предлагал Трамп

Соединенные Штаты хотят укрепить свои отношения с Гренландией, особенно в коммерческом плане, но администрация Джо Байдена, в отличие от Дональда Трампа, не хочет покупать остров.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Гренландию, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Блинкен посетил датскую автономную территорию, завершив четырехдневную поездку, которая включала встречу в Рейкьявике министров иностранных дел стран, граничащих с Арктикой.

"Я нахожусь в Гренландии, потому что Соединенные Штаты глубоко ценят наше партнерство и хотят сделать его еще сильнее", - сказал Блинкен.

В прошлом году США вновь открыли консульство в столице Гренландии Нууке и пообещали выделить $12 млн на гражданские проекты.

"Мы хотели бы найти способы еще больше укрепить коммерческие отношения", - сказал Блинкен.

В 2019 году тогдашний президент США Дональд Трамп предложил купить Гренландию, но датское правительство охарактеризовало его заявление как "абсурдное". Заявление Трампа вызвало дипломатический спор, но тем не менее четко обозначило возобновление интереса США к региону.

На вопрос, полностью ли США исключили планы по покупке Гренландии, Блинкен ответил с улыбкой: "Я могу подтвердить, что это так".