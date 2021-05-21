У Литві пропонують легалізувати одностатеві партнерства

У п'ятницю в Сеймі Литви зареєстрували проєкт закону про партнерські відносини, який пропонує узаконити партнерство як між чоловіком і жінкою, так і одностатеві партнерства.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

У проєкті пропонується визначити партнерство як "офіційно зареєстрований факт співжиття двох осіб (партнерів), з метою створення та розвитку, збереження партнерських відносин".

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Відзначається, що ці відносини ґрунтуються на постійній "емоційній прихильності, взаєморозумінні, відповідальності, повазі, допомозі і подібних зв'язках та добровільному рішенні прийняти певні права та обов'язки".

"У Литві проживає близько 600 тис. дорослих людей, які не уклали шлюб, чимала їх частина чекає, коли політики реалізують їх очікування, створені 20 років тому, коли інститут партнерських відносин був передбачений в Цивільному кодексі", - заявила одна з ініціаторів проєкту, спікер сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен.

"Моя установка зрозуміла: у нас не буде повноцінного суспільства, якщо окремі його групи будуть стигматизовані і до них будуть застосовуватися інші права. Це короткозоро і морально безвідповідально", - цитує слова спікера в пресрелізі її бюро.

Глава парламенту зазначає, що прийняття висунутого закону дозволить Литві стати 21-ю державою ЄС, яка б регламентувала партнерські відносини.

Голова Партії свободи Ашріне Армонайте, яка входить до лав ініціаторів проєкту, заявила, що метою цього проєкту є домогтися "гідності, рівноправності і рівності перед законом усіх пар, в тому числі і ЛГБТ".

"Сподіваємося, що Литва нарешті приєднається до клубу країн, які забезпечують права всіх своїх громадян, а закон про партнерство не тільки реалізує важливі правові зміни, але і продемонструє, що в Литві ми можемо приймати різноманітність, і ніхто не заслуговує бути витісненим за межі, що у нас триває вже занадто довго", - сказала Армонайте.