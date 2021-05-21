В Литве предлагают легализовать однополые партнерства

В пятницу в Сейме Литвы зарегистрировали проект закона о партнерских отношениях, который предлагает узаконить партнерство как между мужчиной и женщиной, так и однополые партнерства.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В проекте предлагается определить партнерство как "официально зарегистрированный факт сожительства двух человек (партнеров), с целью создания и развития, сохранения партнерских отношений".

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Отмечается, что эти отношения основываются на постоянной "эмоциональной привязанности, взаимопонимании, ответственности, уважении, помощи и подобных связях и добровольном решении принять определенные права и обязанности".

"В Литве проживает около 600 тыс. взрослых людей, которые не заключили брак, большая их часть ждет, когда политики реализуют их ожидания, созданные 20 лет назад, когда институт партнерских отношений был предусмотрен в Гражданском кодексе", - заявила одна из инициаторов проекта, спикер сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

"Моя установка ясна: у нас не будет полноценного общества, если отдельные его группы будут стигматизированы и к ним будут применяться другие права. Это близоруко и морально безответственно", - цитирует слова спикера в пресс-релизе ее бюро.

Глава парламента отмечает, что принятие закона позволит Литве стать двадцать первым государством ЕС, которое бы регламентировало партнерские отношения.

Председатель Партии свободы Ашрине Армонайте, которая входит в ряды инициаторов проекта, заявила, что его цель - добиться "достоинства, равноправия и равенства перед законом всех пар, в том числе и ЛГБТ".

"Надеемся, что Литва наконец присоединится к клубу стран, которые обеспечивают права всех своих граждан, а закон о партнерстве не только реализует важные правовые изменения, но и продемонстрирует, что в Литве мы можем принимать разнообразие, и никто не заслуживает быть вытесненным за рамки, что у нас продолжается уже слишком долго", - сказала Армонайте.