Молдова відновлює роботу всіх пунктів пропуску на кордоні з Україною
У Молдові з 24 травня відновлять роботу всі контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною, а також з Румунією.
Про це повідомили в прикордонній поліції Молдови, пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.
Рух буде відновлено і для пасажирського, і для вантажного транспорту.
"Залишається нефункціональним єдиний пункт перетину кордону - КПП Липкани-Радівці-Прут, оскільки румунська сторона поки не відновила його роботу", - зазначили у відомстві.
У прикордонній поліції нагадали, що з березня 2020 року для запобігання поширенню коронавірусу Молдова призупинила роботу кількох КПП на кордоні з Україною і Румунією. До цього часу були відкриті лише 33 пункту пропуску з 88.
Нагадаємо, в лютому Молдова відновила роботу пункту пропуску "Вулканешти" після 11 місяців перерви.