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Молдова возобновляет работу всех пунктов пропуска на границе с Украиной

Пятница, 21 мая 2021, 14:05

В Молдове с 24 мая возобновят работу все контрольно-пропускные пункты на границе с Украиной, а также с Румынией.

Об этом сообщили в пограничной полиции Молдовы, пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Движение будет восстановлено и для пассажирского, и для грузового транспорта.

"Остается нефункциональным единственный пункт пересечения границы - КПП Липканы-Рэдэуцы-Прут, поскольку румынская сторона пока не возобновила его работу", - отметили в ведомстве.

В пограничной полиции напомнили, что с марта 2020 года с целью предотвращения распространения коронавируса Молдова приостановила работу нескольких КПП на границе с Украиной и Румынией. К этому времени были открыты лишь 33 пункта пропуска из 88.

Напомним, в феврале Молдова возобновила работу пункта пропуска "Вулканешты" после 11 месяцев перерыва.

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