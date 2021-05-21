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Грузія почала виводити війська з Афганістану

П'ятниця, 21 травня 2021, 15:40

Грузія розпочала процес виведення своїх військових з Афгарістану, які перебували там у рамках місії НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказу", про це повідомили в Міноборони.

Грузинський контингент брав участь у місії НАТО "Рішуча підтримка" під командуванням Німеччини у Мазарі-Шаріфі, на базі "Мармал", та виконував завдання швидкого реагування. 

З Афганістану вже повернулася зведена рота 3-ї піхотної бригади західного командування. 

Прем’єр Грузії Іраклій Гарібашвілі 14 квітня повідомив, що Грузія слідом за США й НАТО виведе увесь свій контингент з Афганістану за графіком, узгодженим з Альянсом. 

З 2004 року участь у різних міжнародних місіях в Афганістані взяли понад 20 тисяч грузинських військових.

США та НАТО почали виводити своїх військових з країни у кінці квітня 2021 року.

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Грузія Альянс Афганістан
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