Грузия начала вывод войск из Афганистана

Грузия начала процесс вывода своих военных из Афгаристана, которые находились там в рамках миссии НАТО.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа", об этом сообщили в Минобороны.

Грузинский контингент участвовал в миссии НАТО "Решительная поддержка" под командованием Германии в Мазари-Шарифе, на базе "Мармаль", и выполнял задачи быстрого реагирования.

Из Афганистана уже вернулась сводная рота 3-й пехотной бригады западного командования.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили 14 апреля сообщил, что Грузия вслед за США и НАТО выведет весь свой контингент из Афганистана по графику, согласованному с Альянсом.

С 2004 года участие в различных международных миссиях в Афганистане приняли более 20 000 грузинских военных.

США и НАТО начали выводить свои войска из страны в конце апреля 2021 года.