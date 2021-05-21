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Грузия начала вывод войск из Афганистана

Пятница, 21 мая 2021, 15:40

Грузия начала процесс вывода своих военных из Афгаристана, которые находились там в рамках миссии НАТО.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа", об этом сообщили в Минобороны.

Грузинский контингент участвовал в миссии НАТО "Решительная поддержка" под командованием Германии в Мазари-Шарифе, на базе "Мармаль", и выполнял задачи быстрого реагирования.

Из Афганистана уже вернулась сводная рота 3-й пехотной бригады западного командования.

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили 14 апреля сообщил, что Грузия вслед за США и НАТО выведет весь свой контингент из Афганистана по графику, согласованному с Альянсом.

С 2004 года участие в различных международных миссиях в Афганистане приняли более 20 000 грузинских военных.

США и НАТО начали выводить свои войска из страны в конце апреля 2021 года.

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Грузия Альянс Афганистан
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