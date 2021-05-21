Колишнього генпрокурора Албанії посадили на два роки за корупцію

Колишній генеральний прокурор Албанії Адріатік Ллалла був засуджений до двох років в'язниці за те, що не заявив про своє справжнє багатство в деклараціях про майно.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Balkan Insight.

52-річний Адріатік Ллалла, колишній генеральний прокурор Албанії, був визнаний винним та засуджений до двох років в'язниці, а його майно конфісковано через те, що він не заявив про своє багатство, та інші порушення в деклараціях про майно. Він став одним з найвищих чиновників у країні, якого визнають винним у таких звинуваченнях.

Спеціальний суд проти організованої злочинності та корупції виніс свій вирок у четвер..

Ллалла був призначений генеральним прокурором у 2012 році і обіймав цю посаду до 2017 року, коли закінчився його п'ятирічний мандат. У лютому 2017 року, коли Албанія працювала над своєю реформою правосуддя, тодішній посол США в Тирані Дональд Лу назвав його "ворогом реформи".

Ллалла заявив, що посол чинить на нього "типовий соросівський тиск".

У 2018 році Державний департамент США оголосив його "персоною нон грата", першим відомим албанським чиновником, якому заборонили в'їзд до США через підозру у причетності до "значної корупції".

Прокурори розпочали розслідування щодо нього у березні 2018 року та видали розпорядження про арешт квартири в портовому місті Дуррес та 22 000 квадратних метрів землі біля Тирани.

У рамках процесу реформи правосуддя Албанія звільнила безліч суддів і прокурорів, здебільшого через незрозуміле особисте чи сімейне багатство. Більшість із них не зазнали іншого покарання, окрім втрати роботи.