Бывшего генпрокурора Албании посадили на два года за коррупцию

Бывший генеральный прокурор Албании Адриатик Ллалла был приговорен к двум годам тюрьмы за то, что не заявил о своем настоящем состоянии в декларации об имуществе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Balkan Insight.

52-летний Адриатик Ллалла, бывший генеральный прокурор Албании, был признан виновным и приговорен к двум годам тюрьмы, а его имущество конфисковано за того, что он не заявил о своем богатстве, и за другие нарушения в декларациях об имуществе. Он стал одним из самых высоких чиновников в стране, которого признают виновным в таких обвинениях.

Специальный суд против организованной преступности и коррупции вынес свой приговор в четверг.

Ллалла был назначен генеральным прокурором в 2012 году и занимал эту должность до 2017 года, когда закончился его пятилетний мандат. В феврале 2017 года, когда Албания работала над своей реформой правосудия, тогдашний посол США в Тиране Дональд Лу назвал его "врагом реформы".

Ллалла заявил, что посол оказывает на него "типичное соросовское давление".

В 2018 году Государственный департамент США объявил его "персоной нон грата", он стал первым известным албанским чиновником, которому запретили въезд в США по подозрению в причастности к "значительной коррупции".

Прокуроры начали расследование в отношении него в марте 2018 года и издали распоряжение об аресте квартиры в портовом городе Дуррес и 22 000 квадратных метров земли возле Тираны.

В рамках процесса реформы правосудия Албания уволила множество судей и прокуроров, в основном из-за непонятного личного или семейного богатства. Большинство из них не получили иного наказания, кроме потери работы.