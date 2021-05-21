Країни Балтії допускають спільну закупівлю систем залпового вогню великої дальності

Литва, Латвія та Естонія можуть у майбутньому спільно закупити системи залпового вогню далекої дальності.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Міноборони Литви за підсумками зустрічі міністрів, на якій обговорювали питання протиповітряної оборони у Балтії.

"Це може бути довгостроковим проєктом для розвитку спільної регіональної спроможності країн Балтії", - зазначив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

На даному етапі проєкт лише обговорюється.

Міністри балтійських країн домовилися координувати дії на тлі майбутніх навчань "Запад-2021", які проводитимуть Росія і Білорусь, та закликали їх забезпечити прозорість навчань.

Міністри також засудили агресивну політику Росії щодо України і домовилися координувати зусилля задля підтримки євроатлантичних прагнень України.

Вони домовились також координувати зусилля для підготовки до саміту НАТО, що відбудеться 14 червня.

"Ми засмучені і стривожені тим, що Росія своїми діями підвищує напругу у регіоні. Ми спробуємо одностайно наголошувати на важливості потужних трансатлантичних зв’язків, спільної оборони, а також надійного стримування на східному флангу Альянсу", - зазначив міністр оборони Литви.

Як повідомлялося раніше, 21 травня Польща перекинула в Естонію протикорабельні ракетні комплекси для участі в навчаннях "Весняний шторм".

