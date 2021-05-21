Страны Балтии допускают совместную закупку систем залпового огня большой дальности

Литва, Латвия и Эстония могут в будущем совместно закупить системы залпового огня большой дальности.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в сообщении Минобороны Литвы по итогам встречи министров, на котором обсуждались вопросы противовоздушной обороны в Балтии.

"Это может быть долгосрочным проектом для развития совместной региональной способности стран Балтии", - отметил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

На данном этапе проект только обсуждается.

Министры балтийских стран договорились координировать действия на фоне предстоящих учений "Запад-2021", которые будут проводить Россия и Беларусь, и призвали их обеспечить прозрачность учений.

Министры также осудили агрессивную политику России в отношении Украины и договорились координировать усилия для поддержки евроатлантических стремлений Украины.

Они договорились также координировать усилия для подготовки к саммиту НАТО, который состоится 14 июня.

"Мы расстроены и встревожены тем, что Россия своими действиями повышает напряжение в регионе. Мы попробуем единодушно подчеркивать важность мощных трансатлантических связей, совместной обороны, а также надежного сдерживания на восточном фланга Альянса", - отметил министр обороны Литвы.

Как сообщалось ранее, 21 мая Польша перебросила в Эстонию противокорабельные ракетные комплексы для участия в учениях "Весенний шторм".