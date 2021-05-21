Західне узбережжя Туреччини постраждало від потужного шторму

Низка населених пунктів на західному узбережжі Туреччини постраждали від сильного шторму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

В Егейському морі пориви вітру сягали 50-80 км/год, наслідки шторму відчули у всій прибережній частині провінції Баликесір.

Найбільше проблем негода спричинила у районі курортного міста Айвалік - повідомляють про поламані дерева, перекинуті яхти, підтоплені будинки й машини та кілька зірваних дахів. Особливо постраждала прибережна частина міста. Портал T24 повідомляє, що в Айваліку постраждали у тому числі круїзні човни вартістю мільйони лір.

В районі сусіднього міста Дікілі шторм потопив 20 човнів.

Як повідомлялося, у Греції тим часом другий день борються з великою лісовою пожежею на захід від Афін.