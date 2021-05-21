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Західне узбережжя Туреччини постраждало від потужного шторму

П'ятниця, 21 травня 2021, 18:58

Низка населених пунктів на західному узбережжі Туреччини постраждали від сильного шторму.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

В Егейському морі пориви вітру сягали 50-80 км/год, наслідки шторму відчули у всій прибережній частині провінції Баликесір. 

Найбільше проблем негода спричинила у районі курортного міста Айвалік - повідомляють про поламані дерева, перекинуті яхти, підтоплені будинки й машини та кілька зірваних дахів. Особливо постраждала прибережна частина міста. Портал T24 повідомляє, що в Айваліку постраждали у тому числі круїзні човни вартістю мільйони лір. 

В районі сусіднього міста Дікілі шторм потопив 20 човнів. 

Як повідомлялося, у Греції тим часом другий день борються з великою лісовою пожежею на захід від Афін.

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