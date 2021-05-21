Западное побережье Турции пострадало от мощного шторма
Пятница, 21 мая 2021, 18:58
Ряд населенных пунктов на западном побережье Турции пострадали от сильного шторма.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Hurriyet Daily News.
В Эгейском море порывы ветра достигали 50-80 км/ч, шторм затронул всю прибрежную часть провинции Балыкесир.
Больше всего проблем непогода вызвала в районе курортного города Айвалык - сообщают о поломанных деревьях, опрокинутые яхтах, подтопленных дома и машинах, с нескольких зданий сорвало кровлю. Особенно пострадала прибрежная часть города.
В районе соседнего города Дикили шторм потопил 20 лодок.
Как сообщалось, в Греции тем временем второй день борются с большим лесным пожаром к западу от Афин.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.powered by lun.ua