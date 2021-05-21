Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

На Сицилії відновилося виверження вулкану Етна

Іспанія з 7 червня прийматиме вакцинованих туристів з-за меж ЄС

Рада звернулась до Конгресу США через санкції щодо "Північного потоку-2"

ЄС запровадить сертифікати вакцинації для подорожей з 1 липня






Глава МЗС Литви: партнерам варто запевнити Україну, що у неї є шлях до членства в НАТО

П'ятниця, 21 травня 2021, 20:13

Глава МЗС Литви вважає, що європейська і євроатлантична спільнота має надсилати Україні чіткі сигнали щодо її прагнення до членства у ЄС і НАТО та запевнити, що Україна має реальний шлях до членства - щоб мотивувати її до реформ. 

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Габріелюс Ландсбергіс сказав під час онлайн-заходу "Дорога до Вільнюса: пріоритети на шляху до наступної конференції з реформ в Україні у 2021 році".

Він нагадав, що лідери НАТО в Бухаресті у 2008 році погодилися, що Україна стане членом НАТО.

Читайте також
Стефанішина озвучила позицію України щодо ПДЧ на саміті НАТО

"Сьогодні ми маємо запевнити Україну, що у неї є реальний шлях до членства в НАТО, щоб закликати її продовжити імплементацію необхідних реформ і підготувати до подальшого членства", - зазначив Габріелюс Ландсбергіс.

Він зауважив, що реформи необхідні Україні для стабільності, процвітання, стійкості та інвестиційної привабливості. 

Габріелюс Ландсбергіс зазначив, що Україна, попри триваючу російську агресію, змогла досягти прогресу у багатьох важливих реформах, але важливо подбати, щоб вони були незворотними - особливо судова та антикорупційна. 

Читайте також едіторіал "Європейської правди" План сумісності з НАТО. Що має зробити Альянс для реальних змін в Україні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Україна-НАТО Литва
powered by lun.ua