У Греції четвертий день борються з масштабною пожежею біля Афін

У Греції четвертий день борються з лісовою пожежею у горах Геранея, що на захід від Афін; пожежники поступово беруть вогонь під контроль.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Kathimerini.

Починаючи з суботи, ситуація поступово покращується. Осередків горіння ще багато, але речник пожежної служби повідомив, що зараз тільки "питання часу", коли з ними впораються.

Фото: Koutipandoras

В операції задіяні майже 280 вогнеборців, 89 машин, 15 літаків і 4 гелікоптери та інша техніка. Залучені також пожежники-волонтери.

Фото: Koutipandoras

Пожежа триває з пізнього вечора середи і вже на ранок наступного дня поширилась більш ніж на 10 кілометрів. За наявними даними, причиною займання став "підпал через недбалість". Джерелом пожежі вважають поле, де лежали зв’язки зрізаних оливкових гілок - кілька свідків розповіли, що пожежа почалась, коли місцевий мешканець вирішив спалити їх, попри сильний вітер.

Як повідомлялося, через пожежі довелося евакуювати низку сіл, а деякі залишилися без електроенергії через те, що вогонь знищив лінію електропередач.

Лісові пожежі - звичайне явище в спекотне та сухе літо в Греції, але ця пожежа почалася задовго до літньої спеки. Минулого тижня в країні була не по сезону спекотна погода.

У 2018 році в результаті пожежі на схід від Афін загинуло понад 100 осіб.