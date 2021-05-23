В Греции четвертый день борются с масштабным пожаром к западу от Афин

В Греции четвертый день борются с лесным пожаром в горах Геранея, что к западу от Афин; пожарные постепенно берут огонь под контроль.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Kathimerini.

Начиная с субботы, ситуация постепенно улучшается. Очагов горения еще много, но представитель пожарной службы сообщил, что сейчас только "вопрос времени", когда с ними справятся.

Фото: Koutipandoras

В операции задействованы почти 280 пожарных, 89 машин, 15 самолетов, 4 вертолета и другая техника. Участвуют также пожарные-волонтеры.

Фото: Koutipandoras

Пожар начался поздно вечером в среду и до утра следующего дня распространился более чем на 10 километров. По имеющимся данным, причиной возгорания стал "поджог из-за небрежности". Источником пожара считают поле, где лежали связи срезанных оливковых ветвей - несколько свидетелей рассказали, что пожар начался, когда местный житель решил сжечь их, несмотря на сильный ветер.

Как сообщалось, из-за пожара пришлось эвакуировать ряд сел, а некоторые остались без электроэнергии из-за того, что огонь уничтожил линию электропередач.

Лесные пожары - обычное явление в жаркое и сухое лето в Греции, но этот пожар начался задолго до летней жары. На прошлой неделе в стране была не по сезону жаркая погода.

В 2018 году в результате пожара восточнее Афин погибли более 100 человек.