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В Італії після карантину відкривають гірськолижні підйомники

Неділя, 23 травня 2021, 12:18

В Італії після локдауну з вихідних 22-23 травня відновлюють роботу гірськолижні курорти.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Ansa.

Окремі оператори розповіли, що усі квитки на вихідні, на дозволену кількість людей, розкупили за лічені години.  

Крім того, закінчився "локдаун вихідного дня" для торгових центрів, які досі могли працювати лише з понеділка по п’ятницю.

З понеділка майже вся територія Італії перейде до "жовтої зони", крім гірського регіону Валле д’Аоста, який залишиться помаранчевим. 

Як повідомлялося, ще в середині минулого тижня в країні скоротили комендантську годину, змістивши її початок з 22:00 на 23:00.

З понеділка 24 травня мають відкритися спортзали. З 1 червня ресторанам дозволять приймати гостей у приміщенні, а також дозволять проведення спортивних подій з глядачами - 25% від кількості місць.

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